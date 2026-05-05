Confirman que la recolección de basura será con normalidad en Puebla capital este 5 de mayo

Desde Puebla

Puebla, Pue., 05 de mayo de 2026.– Con motivo de la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo, el Organismo Operador del Servicio de Limpia informa a la ciudadanía que el servicio de recolección de residuos se llevará a cabo de manera normal en toda la ciudad.

Las rutas y horarios establecidos no presentarán modificaciones, por lo que se invita a la población a sacar sus residuos en los horarios habituales, contribuyendo así al orden y limpieza de la ciudad.

Asimismo, el organismo continuará trabajando con personal operativo y administrativo para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos antes, durante y después de las actividades conmemorativas.