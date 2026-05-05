Alarma por hantavirus: 7 casos confirmados en crucero varado frente a Cabo Verde, según la OMS

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La movilidad humana y los viajes a zonas poco exploradas han incrementado en los últimos años el riesgo de zoonosis, es decir, contagio de enfermedades de animales a humanos.

Preocupa a la Organización Mundial de la Salud el brote de hantavirus registrado en un crucero que zarpó de Argentina y que hasta el momento ha infectado a siete personas, de estas tres han muerto. El crucero holandés estaba frente a la costa de Cabo Verde en el océano Atlántico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que los epidemiólogos harán una revisión para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo del crucero y decidir sobre su repatriación y qué ruta tomará el barco, informó el Gobierno español en un comunicado.

Este virus tiene varias cepas diseminadas en diferentes partes del mundo, no es nuevo, ya hay registro de él desde la década de los 30 en Europa y Asia.

El virólogo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, José Ángel Regla Nava, explicó que este virus es de importancia para la OMS porque la cepa identificada es del tipo que se contagia de persona a persona y su origen son los ratones.

El hantavirus está presente en las heces y orina de los ratones, por lo que para evitar estar expuestos se deben tener precauciones en lugares donde se conozca la presencia de estos roedores y, si se va a hacer limpieza, siempre utilizar agua jabonosa con cloro, además de cubrebocas y guantes al momento de la limpieza.

Síntomas del hantavirus

El hantavirus puede provocar una enfermedad respiratoria grave conocida como síndrome pulmonar por hantavirus. Inicia como cualquier problema respiratorio, como fiebre, fatiga, dolores musculares, por lo que en los primeros días no se puede diferenciar de otras enfermedades como Covid e influenza.

Los signos iniciales se parecen, pero el hantavirus provoca acumulación de agua en los pulmones, causando una enfermedad grave y evolucionando a falla pulmonar principalmente. También este virus puede provocar fiebre hemorrágica con síndrome renal.

La directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, aseguró que ya trabajan con las autoridades españolas para realizar una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco, atender a las personas y por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros.

La funcionaria internacional explicó que en este momento no se trata de una infección que pueda preocupar en el sentido de que no produce brotes a nivel poblacional como una gripe, ya que requiere de un contacto estrecho y prolongado para su contagio.

La movilidad humana y los viajes a zonas muchas veces poco exploradas han incrementado en los últimos años el riesgo de zoonosis, es decir, contagio de enfermedades de animales a humanos. La OMS tiene confirmado que dentro del barco no se han encontrado ratas, por tanto, el virus se ha transmitido de persona a persona.