Fotonota: Alejandro Armenta reiteró su compromiso con los principios de Morena

Desde Puebla
El gobernador Alejandro Armenta participó en el Consejo Nacional de Morena y reiteró el compromiso con los principios del partido.
En el evento, Armenta Mier subrayó que los preceptos morenistas y de la 4ta Transformación incluyen no mentir, tampoco robar ni traicionar.
Los gobiernos de la 4T han logrado reducir la pobreza, castigar la corrupción y generar equidad, tanto social como de género, detalló el gobernador.
Hoy, la gente manda y lo sabe, ya que se han combatido los esquemas de saqueo y privilegios preponderantes en administraciones pasadas, que provocaron el hartazgo ciudadano, detalló.
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