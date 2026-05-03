Fotonota: Alejandro Armenta reiteró su compromiso con los principios de Morena

Desde Puebla

El gobernador Alejandro Armenta participó en el Consejo Nacional de Morena y reiteró el compromiso con los principios del partido.

En el evento, Armenta Mier subrayó que los preceptos morenistas y de la 4ta Transformación incluyen no mentir, tampoco robar ni traicionar.

Los gobiernos de la 4T han logrado reducir la pobreza, castigar la corrupción y generar equidad, tanto social como de género, detalló el gobernador.

Hoy, la gente manda y lo sabe, ya que se han combatido los esquemas de saqueo y privilegios preponderantes en administraciones pasadas, que provocaron el hartazgo ciudadano, detalló.