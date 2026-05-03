Nunca más se reprimirá al pueblo: Sheinbaum a 20 años de Atenco

Excélsior

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 3 de mayo de 2026 la segunda etapa del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, en un acto cargado de simbolismo histórico y político. Desde San Salvador Atenco, la mandataria anunció la restitución de más de 54 hectáreas de tierras ejidales, al tiempo que lanzó un mensaje firme en defensa de la soberanía nacional en medio de tensiones con Estados Unidos.

El evento coincidió con la conmemoración de dos décadas de los hechos ocurridos en mayo de 2006, cuando fuerzas federales y estatales reprimieron a pobladores que se oponían a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. En ese contexto, Sheinbaum subrayó el carácter reparador del acto.

Hoy, 20 años después de la represión, regresamos 54 hectáreas al ejido de Atenco”, afirmó la presidenta, al destacar que esta acción representa “un reconocimiento del pueblo de México a la lucha de los ejidatarios”.

La restitución incluye 81 parcelas, que se suman a entregas previas realizadas en años recientes, consolidando un proceso de devolución territorial que ha sido una de las principales demandas del movimiento social en la región.

Al encabezar el Plan de Justicia para la localidad a 20 años del operativo policial de 2006, subrayó que su gobierno no traicionará al pueblo. “Hoy decimos con claridad: nunca más un policía o la Guardia Nacional reprimirá al pueblo de México”, concluyó..

“Hoy hay defensa de la soberanía nacional”

Durante su intervención, la mandataria no solo se refirió a la devolución de tierras, sino también al significado histórico de Atenco como símbolo de resistencia. Enfatizó que la justicia no se limita a lo legal, sino que implica un reconocimiento profundo.

Hay otra justicia que tiene que ver con el resarcimiento de tierras, con el reconocimiento de los pueblos y con la dignidad”, expresó. Y añadió: “Donde hubo entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional”.

“Hay otra justicia que tiene que ver con el resarcimiento de tierras, con el reconocimiento de los pueblos y con la dignidad”, expresó. Y añadió: “Donde hubo entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional”.

El mensaje conectó directamente con el contexto político actual, en el que la relación bilateral con Estados Unidos atraviesa un momento de tensión.

Mensaje a Estados Unidos

Sin mencionar casos específicos, Sheinbaum aludió a episodios históricos para reforzar su postura soberanista. En uno de los momentos más destacados del discurso, recordó la guerra entre México y Estados Unidos del siglo XIX.

“La última vez que estuvieron aquí se llevaron 55% del territorio”, dijo, en referencia al conflicto de 1846-1848. La frase, pronunciada ante cientos de asistentes, fue interpretada como una advertencia frente a las presiones externas.

La presidenta ya había manifestado días antes su rechazo a decisiones judiciales estadounidenses que involucran a funcionarios mexicanos, argumentando la necesidad de respetar la independencia del país. En Atenco, ese posicionamiento se tradujo en un discurso más amplio sobre identidad nacional y autonomía política.

Demandas sociales y acuerdos inmediatos

El acto también estuvo marcado por tensiones locales. Horas antes, habitantes de la comunidad bloquearon la carretera Texcoco-Lechería para exigir soluciones al problema de abastecimiento de agua.

Ante esta situación, Sheinbaum anunció que su gobierno atenderá la demanda hídrica, lo que permitió liberar la vialidad y continuar con el evento. El acuerdo evidenció la persistencia de problemáticas estructurales en la región, más allá de los avances en materia de restitución territorial.

La restitución de tierras en Atenco forma parte de una política más amplia iniciada en administraciones anteriores, que busca reparar daños históricos a comunidades afectadas por proyectos de infraestructura. Sin embargo, organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra han señalado que aún existen pendientes, particularmente en materia de justicia para las víctimas de la represión de 2006.

Durante el acto, representantes del movimiento reiteraron la exigencia de sancionar a los responsables de los abusos cometidos en aquel episodio, ocurrido bajo el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto.

Sheinbaum, por su parte, aseguró que su administración no permitirá el uso de fuerzas de seguridad para reprimir a la población, en un intento por marcar distancia con el pasado.