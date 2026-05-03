Aumenta 30% la violencia contra animales en Puebla capital, denuncia regidor

Habrá maltratómetro para identificar este fenómeno

María Tenahua

El presidente de la comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del cabildo, Rodrigo Durán Herrera, informó que en breve se publicará un maltratómetro, para identificar y sancionar l! violencia contra los animales.

En la capital poblana, en los últimos meses se incrementó el maltrato animal hasta un 30 por ciento.

Ante esto, el regidor señaló que esta situación es preocupante y por ello decidieron realizar este parámetro.

Explicó que esto se debe a dos factores: porque la gente ya denuncia más y también ya hay más mascotas en casa.

Al final de 2025, el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, precisó que, durante ese año, 11 casos de maltrato animal se turnaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y 85 denuncias en el Juez Cívico.