Casi 300 ambulantes de Reforma a la 12 Poniente: Franco Rodríguez

María Tenahua

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, informó que, en el cuadrante de Avenida Reforma a la 12 Poniente existen casi 300 ambulantes, pero no se pueden establecer en la calle peatonal 5 de Mayo y se les permite vender de las 7 a las 10 de la mañana.

Indicó que se reforzará el operativo, para que el comercio informal, no se instale en la calle peatonal, debido a que está prohibido.

Agregó que, al comenzar la administración, se acordó con los diferentes líderes de las organizaciones que no se instalen en esta calle principal de los poblanos; sin embargo, se pueden colocar de la 12 Poniente en adelante.

“Actualmente tenemos menos de 300 de Reforma a la 12 Poniente; obviamente en la zona de la 5 de Mayo no está permitido, lo que se permite es en las esquinas en un horario de la 7 a las 10 de la mañana y esto es a los tamaleros, así como a otros que venden alimentos, pero, después del horario mencionado, se retiran”, sostuvo.