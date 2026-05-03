Anuncian videomapping conmemorativo por el 5 de Mayo en Puebla capital 

Desde Puebla
Puebla, Pue.- Del 03 al 05 de mayo, el gobierno de la ciudad llevará la proyección del videomapping “Puebla, 5 de Mayo” sobre la fachada del Palacio Municipal.
Esta propuesta busca destacar el valor histórico de la gesta del 5 de Mayo mediante una puesta en escena que combina elementos visuales y sonoros para generar una experiencia inmersiva.
Cada función tendrá una duración de ocho minutos y se presentará en intervalos de media hora, de 19:30 a 22:00 horas. A través de secuencias animadas y efectos visuales, se resaltará el orgullo e identidad poblana, al tiempo que se fomenta la apropiación del espacio público como punto de encuentro para las familias.
La actividad será gratuita lo que permitirá a poblanas, poblanos y visitantes disfrutar de este espectáculo en un entorno emblemático.
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