Clausuran predio en Cuajimalpa por tala irregular de 14 árboles

Excélsior

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que colocó sellos de clausura en el paraje conocido como El Ocotal, ubicado en la Carretera México-Toluca kilómetro 24, en la colonia La Venta, alcaldía Cuajimalpa.

Ello, luego de que en redes sociales se denunció la tala ilegal de árboles centenarios para realizar obras en un predio privado, lo que se calificó como un “delito ambiental”.

Ante las denuncias, la Sedema aplicó una inspección extraordinaria en materia de arbolado, a cargo de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, cuyo personal acudió el predio mencionado.

Durante la diligencia, realizada el 2 de mayo de 2026, se constató que no se llevaban a cabo trabajos al momento de la visita; sin embargo, se identificaron indicios recientes de intervención, entre ellos 14 tocones de corte reciente, aproximadamente 25 metros cúbicos de residuos producto de derribo y poda, así como podas superiores al 25 por ciento en diversos individuos arbóreos, particularmente hacia la calle Santa Rita”, indicó la dependencia.

La Sedema agregó que detectó que las actividades se realizaron en un polígono aproximado de mil 380 metros cuadrados.

Sin que se exhibieran en el sitio las autorizaciones correspondientes en materia de arbolado, ni dictamen técnico, acreditación vigente del responsable, ni documentación que sustente el manejo de los residuos generados”, agregó.

La Sedema procedió a la colocación de 13 sellos de clausura a fin de suspender cualquier actividad en la zona.

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, los trabajos se habrían realizado entre el 28 y el 30 de abril, siendo este último el día con mayor intervención.