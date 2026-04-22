Video: Confirman que granizada de ayer afectó a productores de Atlixco

Desde Puebla
La tormenta y granizada del día ayer afectó a productores de Cabrera, en Atlixco y distintas comunidades.
Ariadna Ayala levanta el censo de afectados y reconoció al gobernador Armenta, que desde ayer en la noche está muy pendiente de lo sucedido.
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