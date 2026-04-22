Presencia de agentes de EU en México “no debe ser menor”, es un tema de seguridad y soberanía: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. La presencia de agentes de Estados Unidos en un operativo en territorio contra el crimen organizado en Chihuahua “es algo que no debe ser menor”, pues se trata de un tema de seguridad nacional y soberanía, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Puntualizó que en la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, los socios deben cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, por lo que cualquier labor para sus agentes deben ser acreditada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Se está verificando si estaban acreditados o no”, señaló en la mañanera de este miércoles ante este caso que trascendió luego que los dos elementos estadunidenses perdieran la vida en un accidente tras regresar de un operativo en la sierra chihuahuense para desmantelar narcolaboratorios.

La mandataria federal subrayó que ante esta posible violación a las leyes nacionales, la cancillería envió una carta al embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, “para que pudieran proporcionar toda la información, diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad. Es un tema de seguridad nacional y de soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió”.

Cuando se le insistió en que se solicita en la misiva, explicó: “Se hace un extrañamiento de lo que pasó. Y pedimos información de exactamente qué hacían estas personas, cuándo entraron. En fin. todo lo relacionado”.

Aun cuando el gobierno estadunidense ha negado información al de México, como en el caso del secuestro del líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, la titular del Ejecutivo confió en que ene este caso Washington entregue todo lo referente a la presencia de sus dos agentes.

“Esperemos, uno de los elementos es confianza mutua, cuando hay un tema como esto tiene que aclararse. No está permitido por ley que ningún agente, ninguna persona que viene a realizar una tarea de seguridad participe de manera directa con alguna entidad de la República sin pasar por la SRE y (sin cumplir) los protocolos. Tienen que brindar la información, hoy es un gobierno diferente”.

La presidenta dijo que hablará con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que también aclare lo conducente.

“Pero debe quedar muy claro, tanto a Estados Unidos como a los gobiernos estatales, que la colaboración en materia de seguridad debe ser dentro del marco de entendimiento, dentro de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”.

Dio lectura al artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional, donde se acredita que los agentes extranjeros que necesiten colaborar en el país necesitan acreditación de la SRE y que “no podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas”.

Ante las declaraciones de la mandataria estatal (proveniente del PAN), en el sentido que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) participaron en ese operativo, Sheinbaum Pardo reviró: “En efecto, se apoya a las autoridades (locales) para eso, hay protocolos para hacerlo así; pero la Defensa no sabía que estaban participando en el operativo personas que no eran ciudadanos mexicanos. Es algo que no debe ser menor, cualquier relación que haya en cualquier materia con Estados Unidos, particularmente en seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal, particularmente por la SRE, esto esta en la Constitución y en las leyes”.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que se ha hecho la revisión si se dio la información a la SRE, a la Defensa o a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “y no se informó de la participación” de estos agentes estadunidenses.

“No aceptamos la participación en campo en los operativos, lo hemos dejado claro con Estados Unidos, tenemos otras formas de colaboración y cooperación”.