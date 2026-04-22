Asesinaron a una mujer en su casa en Cuautlancingo

Desde Puebla

Dentro de su domicilio fue hallado el cadáver de una mujer en los límites del municipio de Cuautlancingo y la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Esta mañana de miércoles sobre la calle Libertad.

La mujer sufrió una agresión con arma blanca

De acuerdo con reportes, las autoridades detuvieron a un presunto responsable.