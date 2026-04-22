Presuntos agentes ministeriales intentan hacer un cateo en Xicotepec, Policía Municipal se niega ponerlos a disposición

Abelardo Domínguez

El comerciante Javier Valderrábano Galindo, vecino del municipio de Xicotepec, denunció públicamente un presunto abuso de autoridad luego de que personas que se identificaron como presuntos agentes ministeriales intentaran ingresar a su domicilio bajo el argumento de realizar un supuesto cateo.

De acuerdo con el testimonio del afectado, los presuntos ministeriales presentaron una supuesta orden judicial y al intentar denunciar el hecho ante autoridades municipales, dichas personas cambiaron su versión en reiteradas ocasiones respecto al motivo de su presencia y del presunto cateo.

Valderrábano Galindo relató que solicitó el apoyo de elementos de la Policía Municipal de Xicotepec para que los sujetos fueran detenidos y puestos a disposición de una autoridad competente; sin embargo, aseguró que los uniformados ignoraron su petición. Añadió que, aunque los presuntos ministeriales fueron trasladados, los policías municipales se negaron a ponerlos formalmente a disposición de la autoridad correspondiente.

Ante estos hechos, el comerciante hizo un llamado al presidente municipal de Xicotepec para reforzar la seguridad en el municipio y mejorar la capacitación de los elementos de la Policía Municipal, a fin de que actúen en favor de la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos.

Finalmente, el denunciante pidió que se esclarezcan los hechos y se investigue la actuación tanto de los presuntos ministeriales como de los elementos municipales involucrados, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan en Xicotepec.