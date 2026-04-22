María León interpretará el tema oficial de “Tan cerca de ti, nace el amor”

- Nueva telenovela producida por el experimentado Ignacio Sada para TelevisaUnivision.
- Progatonizada por Oka Giner, David Zepeda e Irina Baeva.
- Se estrenará el lunes 25 de mayo a las 20:30 horas por “las estrellas”.
Por Mino D’Blanc
La polifacética artista mexicana María León suma otro éxito más a su impecable trayectoria al haber sido designada para que sea la intérprete del tema musical oficial de la nueva telenovela producida por el experimentado y talentoso Ignacio Sada para TelevisaUnivision titulada “Tan cerca de ti, nace el amor” y que protagonizan Oka Giner, David Zepeda e Irina Baeva.
La canción cuyo nombre es “Tan cerca de ti” es autoría de Mauricio Arriaga y Lalo Murguía.
-Sinopsis de la telenovela: Verónica Arellano es una mujer muy joven que da a luz a una niña. Sus padres la obligan a darla en adopción. Marcada por ese trágico suceso, decide convertirse en periodista para buscar a su hija.
“Tan cerca de ti, nace el amor” se estrenará el 25 de mayo por “las estrellas” y será transmitida en la barra de las 20:30 horas de lunes a viernes.
You may also like
-
Elenco y producción de “El Renacer de Luna” le festejaron su cumpleaños a Flavio Medina
-
David Bisbal presenta “Vivir así es morir de amor”, su poderosa visión de un clásico eterno
-
¡Duelo de eliminados! Rayados saca un poco de dignidad y vence al Puebla en el BBVA
-
En Toluca, marchan a favor de la legalización de la marihuana
-
Balacera en Huauchinango habría dejado una mujer muerta y heridos