María León interpretará el tema oficial de “Tan cerca de ti, nace el amor”

Nueva telenovela producida por el experimentado Ignacio Sada para TelevisaUnivision.

Progatonizada por Oka Giner, David Zepeda e Irina Baeva.

Se estrenará el lunes 25 de mayo a las 20:30 horas por “las estrellas”.

Por Mino D’Blanc

La polifacética artista mexicana María León suma otro éxito más a su impecable trayectoria al haber sido designada para que sea la intérprete del tema musical oficial de la nueva telenovela producida por el experimentado y talentoso Ignacio Sada para TelevisaUnivision titulada “Tan cerca de ti, nace el amor” y que protagonizan Oka Giner, David Zepeda e Irina Baeva.

La canción cuyo nombre es “Tan cerca de ti” es autoría de Mauricio Arriaga y Lalo Murguía.

-Sinopsis de la telenovela: Verónica Arellano es una mujer muy joven que da a luz a una niña. Sus padres la obligan a darla en adopción. Marcada por ese trágico suceso, decide convertirse en periodista para buscar a su hija.

“Tan cerca de ti, nace el amor” se estrenará el 25 de mayo por “las estrellas” y será transmitida en la barra de las 20:30 horas de lunes a viernes.