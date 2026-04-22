Elenco y producción de “El Renacer de Luna” le festejaron su cumpleaños a Flavio Medina

Por Mino D’Blanc

En un descanso durante grabaciones en una locación al sur de la Ciudad de México, la producción y elenco de la telenovela “El Renacer de Luna” festejó el cumpleaños del actor Flavio Medina.

En dicha celebración en la que no faltó como sorpresa el delicioso pastel y que le entonaran las tradicionales “Mañanitas”. Emocionado el histrión agradeció a todos sus compañeros por tan afectuoso gesto. Discernió que se siente feliz de tener salud y complacido por la oportunidad de trabajar en este nuevo proyecto televisivo.

En “El Renacer de Luna”, Flavio Medina personificará a Pancho quien es un hombre dominante, ambicioso y manipulador, quien ejerce control sobre su familia bajo una falsa religiosidad que utiliza como coartada moral. Su esposa es Maya Mistral, a quien da vida Marisol del Olmo.

De hecho, la historia de “El Renacer de Luna” narra la historia precisamente de Maya, quien tras divorciarse de su violento y obsesivo esposo, encuentra apoyo y la esperanza de un nuevo amor en Sebastián que interpreta Matías Novoa. Juntos se enfrentarán intrigas generadas por Pancho y Dalila -rol que interpreta Marlene Favela-, que buscan separarlos.

Será el lunes 22 de junio en el horario de las 18:30 cuando se estrene este melodrama por “las estrellas” y promete ser un éxito.