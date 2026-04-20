Detienen en Atlixco a presunto responsable de homicidio culposo

Desde Puebla

La secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó la detención de un masculino por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, así como por la presunta portación de un arma de fuego sin licencia.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la colonia El León, tras un llamado de emergencia por la presencia de una persona armada. Al arribar, los elementos confirmaron un hecho vial entre un vehículo particular y un tractor, donde paramédicos atendían a una persona lesionada y se localizó a otra sin signos vitales.

Durante la intervención, y conforme a los protocolos de actuación, se realizó una inspección preventiva al conductor, asegurando un arma de fuego tipo revólver abastecida con cartuchos útiles.

Las diligencias del hecho vial fueron realizadas por personal de la Policía Estatal de Caminos, quien informó de manera preliminar la posible responsabilidad de uno de los conductores involucrados.

El masculino fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.