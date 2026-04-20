Asesinaron a una pareja en Texmelucan

Desde Puebla

Pareja fue víctima de un ataque directo mientras iban en un vehículo blanco en la colonia Ojo de Agua, en San Martín Texmelucan.

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El ataque ocurrió en el cruce de las calles Labastida y Adolfo López Mateos.

Un hombre de aproximados 35 años perdió la vida en el lugar, mientras la mujer -de 34 años- falleció poco después en el Hospital Integral de El Moral.

​Testigos reportan que los agresores iban en motocicleta y camioneta tipo RAM.