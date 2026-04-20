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Asesinaron a una pareja en Texmelucan

By Roberto Desachy / 20 abril, 2026

Desde Puebla

Pareja fue víctima de un ataque directo mientras iban en un vehículo blanco en la colonia Ojo de Agua, en San Martín Texmelucan.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Labastida y Adolfo López Mateos.

Un hombre de aproximados 35 años perdió la vida en el lugar, mientras la mujer -de 34 años- falleció poco después en el Hospital Integral de El Moral.

​Testigos reportan que los agresores iban en motocicleta y camioneta tipo RAM.

 

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