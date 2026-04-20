Vinculado a delito por robo a joyería de Lomas de Angelópolis

Jorge Alberto y sus cómplices obtuvieron un botín superior a 10 mdp

Desde Puebla

Como resultado de los actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Jorge Alberto N., de 25 años, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado, por hechos ocurridos en el municipio de San Andrés Cholula.

De acuerdo con las indagatorias, el 11 de octubre de 2025, un grupo de ocho personas, dos de ellas armadas, perpetró el robo a la joyería “Luxury Gold”, ubicada en la zona de Lomas de Angelópolis, de donde sustrajeron mercancía con un valor superior a los 10 millones de pesos.

Las investigaciones permitieron establecer que el hoy imputado participó en la planeación del ilícito, al acudir previamente al establecimiento para solicitar piezas específicas y garantizar su disponibilidad, además de coordinarse vía telefónica con los autores materiales antes, durante y después del robo.

Derivado de estos hechos, el 10 de abril de 2026 se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra y, posteriormente, el 13 de abril se llevó a cabo la audiencia inicial, donde el Ministerio Público expuso los datos de prueba.

El 17 de abril de 2026, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.