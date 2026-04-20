Lanzan licitación para la escenificación de la Batalla del 5 de Mayo

Erika Méndez

El gobierno de Puebla lanzó una licitación pública nacional, para el arrendamiento de equipo de audio y video, así como el mobiliario del desfile del 5 de Mayo, con la escenificación de la Batalla de Puebla.

A través de la secretaría de Desarrollo Turístico, emitieron la convocatoria, especifican que el servicio será los días 5 y 6 de mayo.

Entre el mobiliario piden módulos de pantallas, estructuras metálicas, vallas, generadores eléctricos, gradas, carpas y sillas.

Este año se retomará el recorrido tradicional del desfile y, para evitar el apartado irregular de lugares, la administración estatal colocará gradas.