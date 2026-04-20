Claudia Hernández confirmó que dejará el gobierno de Puebla para unirse a Morena

Erika Méndez

Claudia Hernández, coordinadora de Comunicación del gobierno de Puebla, confirmó que renunciará, para trabajar en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista, indicó que aceptó la invitación del partido a fin de servir a la población, con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario Alejandro Armenta.

Resaltó que en el 2027 se jugará la permanencia de todos los beneficios logrados a través de la Cuarta Transformación.

“Con pasión, entrega y compromiso hacia la comunicación estaremos en una nueva encomienda”, indicó.

No confirmó la fecha, dijo que dependerá del gobernador, quien también decidirá al qué llegará en su lugar.