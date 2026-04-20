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Clausuran bar “Una y Ya” en colonia La Paz 

By Roberto Desachy / 20 abril, 2026

María Tenahua

Elementos de la dirección del área de Normatividad y Regulación Comercial del ayuntamiento de Puebla realizaron la clausura del bar “Una y Ya”, en la calle 29 Sur 311, colonia La Paz.

Debido a que los dueños no cumplieron las medidas de seguridad al interior.

 

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