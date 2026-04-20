Ejecutaron a un hombre dentro de su vehículo en Canoa

Sadit González

Hallaron a un hombre ejecutado dentro de su vehiculo en la junta auxiliar de San Miguel Canoa perteneciente a la ciudad de Puebla.

La tarde de este lunes en el cruce de las calles San Diego y 15 de Septiembre.

Elementos de la policía municipal y paramédicos confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales pot múltiples heridas de bala, que le causaron la muerte inmediata.

Se presume un ajuste de cuentas y se desconoce la identidad de la victima.