BUAP obtiene títulos de concesión de Conagua

Garantiza certeza hídrica en Ciudad Universitaria 2 y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Tecamachalco.

La institución cumplió con todos los lineamientos de la Ley de Aguas Nacionales.

Se fomentará el uso racional de este recurso entre los jóvenes.

Desde Puebla

“Tener y ser titulares de la concesión es muy, muy importante para nuestra institución, porque nos da, en primer lugar, la certeza de que vamos a contar con ese vital líquido, subrayó la rectora, Lilia Cedillo.

“El tener este título de concesión, abundó, también legalmente nos ampara, para que podamos hacer buen uso de este recurso natural que es tan importante para el desarrollo de la vida humana y las actividades educativas de nuestra institución.

“En Tecamachalco, por ejemplo, para ellos es fundamental, sobre todo por el tipo de enseñanza que se lleva a cabo.

“Su formación depende mucho de la práctica con los animalitos.

Y, como todos sabemos, el tener a los animalitos también implica un consumo distinto.

“Además del agua que se destina para las actividades que se llevan a cabo en la facultad de manera cotidiana.

“Nosotros también hacemos con ustedes el compromiso de crear una mayor conciencia en los jóvenes sobre el uso racional de este recurso.