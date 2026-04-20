BUAP realiza ciclo de conferencias sobre epilepsia y los cannabinoides como alternativa terapéutica

María Huerta

La Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, en colaboración con el Laboratorio de Neurofarmacología de Ciencias Químicas y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, celebran el ciclo de conferencias “Fronteras en Neurociencias de la Epilepsia. Cannabinoides y nuevas estrategias terapéuticas”, del 20 al 22 de abril.

En la primera participación, Luisa Rocha, investigadora SNII Emérita del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Cinvestav, habló sobre la epilepsia, un padecimiento que afecta a dos millones de personas en México, de los cuales 30 por ciento presentan farmacorresistencia, por eso la importancia del estudio de los cannabinoides como alternativa terapéutica.

“El cannabis nos ha acompañado al largo del tiempo”, resaltó en su ponencia.

Las conferencias son abiertas al público y se realizarán en el auditorio Alfonso Luis Herrera de la Facultad de Ciencias Biológicas, en Ciudad Universitaria.