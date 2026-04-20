Se elegirán directores de Ciencias Políticas, Derecho y  Fisiología de la BUAP

María Huerta

La BUAP lanzó las convocatorias para el nombramiento de la persona titular de la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Derecho y del Instituto de Fisiología para el período 2026-2030.

De acuerdo a la convocatoria, los participantes deberán registrarse el próximo 24 de abril de 9:00 a 14:00 horas.

Podrán comenzar campaña electoral presencial y electrónica de 9:00 horas del 27 de abril, hasta las 17:00 horas del 7 de mayo.

La jornada electoral será el 8 de mayo, de 8:00 a 18:00 horas, el 11 de mayo el Consejo Universitario sesionará para aprobrar el resultado.