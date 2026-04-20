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Buscan en Coronango personas desaparecidas

By Roberto Desachy / 20 abril, 2026

Desde Puebla

Hace algunos minutos se registró fuerte movilizacion de bomberos del estado, Guardia Nacional, policía estatal y Semefo en Apapaxco, en Coronango.

Por la búsqueda de una persona desaparecida  del mismo municipio.

Según los reportes, la Brigada de Búsqueda de Personas hace esta labores en 64 pozos en diferentes puntos de la zona metropolitana de Puebla, para descartar cuerpos al interior de los mismos.

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