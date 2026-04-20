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Entregarán ambulancia y patrullas en San José Chiapa: Gobernación

By Roberto Desachy / 20 abril, 2026

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que se entregarán una ambulancia y dos patrullas a San José Chiapa.

Tras escuchar peticiones y necesidades de los habitantes.

En conferencia de prensa, aseguró que, con ello, se mejorarán los servicios en el hospital y algunas comunidades.

Indicó que la administración estatal demuestra que no es insensible y no cierra los ojos ante los problemas sociales.

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