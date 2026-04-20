Video: Estudiantes del Consevatorio de Puebla se exigen mejores instalaciones

María Huerta

Estudiantes del Conservatorio de Puebla realizaron un plantón en Calle 14 Oriente, para exigir mejoras en el plantel.

Con pancartas con leyendas “nueva infraestructura, un grupo de 50 jóvenes exigió mejores instalaciones.

Al respecto, la secretaría de Educación Pública (SEP) informó que personal de la aubsecretaría de Educación Superior entabló un diálogo “abierto y respetuoso” con los estudiantes del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, para escucharlos y atender sus peticiones.

El servicio educativo opera de manera normal y sin interrupciones.