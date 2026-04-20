Implementarán 4 bases de taxi y 5 rutas de transporte en la feria de Puebla

María Tenahua

Está todo listo para la Feria de Puebla 2026 en la zona de Los Fuertes, por ello, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, habilitará cuatro bases de taxi y cinco rutas del transporte público.

Con el objetivo de que los asistentes cuenten con transporte para trasladarse a sus casas de la feria, se implementará un operativo especial con servicio nocturno.

Las cuatro bases de taxi estarán en puntos estratégicos, para asegurar el ascenso ordenado de pasajeros.

Se localizarán en avenida Jacaranda y Ejército de Oriente; calle Cazadores de Morelia y Fresnos; avenida Unidad Cívica 5 de Mayo y Calzada Ignacio Zaragoza; así como en Avenida Unidad Cívica 5 de Mayo, a la altura del Coffee York.

También se habilitará un punto para usuarios del transporte público en la calle 2 Norte, frente al monumento, donde se brindará servicio a través de la ruta JBS, a fin de facilitar el traslado seguro de los pasajeros al término de las actividades de la feria.

De igual forma, el servicio nocturno será de estos puntos: Cholula, Paseo Bravo, La Margarita, La María y Amalucan, que conectarán puntos clave de la zona metropolitana, lo que incluye corredores como Calzada Zaragoza, Diagonal Defensores de la República, Boulevard 5 de Mayo y destinos como CAPU, Plaza San Pedro, Cruz del Sur, Paseo Bravo y Bosques de San Sebastián, entre otros.