¿A qué hora juega Juárez vs. Chivas? Horario y canal de partido hoy Liga MX Femenil 2026

MEDIO TIEMPO

La fase regular de la Liga MX Femenil está por concluir, teniendo esta semana los últimos encuentros del Clausura 2026, aunque todavía con un juego pendiente correspondiente a la Jornada 11 del campeonato, donde las Bravas de Juárez reciben a las Chivas de Guadalajara, siendo este un partido clave para las aspiraciones de las locales.

Juárez pelea por el último boleto a la Liguilla de este certamen, siendo el octavo lugar de la clasificación con 25 unidades, seguidas de cerca por las Xolas de Tijuana y siendo fundamental rescatar un resultado positivo para llegar con menor presión a la última jornada de la fase regular. En su más reciente encuentro, las Bravas empataron 1-1 ante Rayadas de Monterrey, buscando dar un buen espectáculo este lunes en casa ante unas Rojiblancas que buscan escalar a mejores puestos a pesar de ya estar dentro de la Liguilla.

Por otra parte, Chivas es quinto lugar del campeonato con 32 puntos registrados, aunque teniendo dificultades en las últimas jornadas para establecer un ritmo ganador. El Guadalajara Femenil llega a esta cita tras empatar 2-2 ante las Amazonas de Tigres, teniendo la determinación de conseguir las tres unidades en casa de las Bravas en este juego pendiente y disputar su última jornada con mejores posibilidades de alcanzar los primeros puestos de la tabla general.

Últimos resultados entre Juárez y Chivas Femenil

Chivas 1-0 Juárez (Liga MX Femenil – Apertura 2025)

Chivas 0-0 Juárez (Liga MX Femenil – Clausura 2025)

Juárez 0-1 Chivas (Liga MX Femenil – Apertura 2024)

¿A qué hora juega Juárez vs. Chivas Femenil HOY?

Fecha: lunes 20 de abril de 2026.

Horario: 19:06 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Dónde ver Juárez vs. Chivas Femenil EN VIVO?