Así queda la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX

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El torneo sigue su curso y la pelea por el liderato de goleo se ha cerrado con La Hormiga González y Joao Pedro peleando por la cima

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX entró en una fase clave de cara a la Liguilla. A medida que se acerca el cierre de la fase regular, las últimas dos jornadas, los equipos comienzan a definir su posición en la tabla, mientras que en lo individual, la lucha por el campeonato de goleo toma protagonismo.

Al final de esta fecha 15, Armando González se mantiene en la cima con 12 goles defendiendo los colores de Chivas junto con Joao Pedro de Atlético de San Luis, que con su tanto ante Toluca alcanzó a La Hormiga. Sin embargo, en este fin de semana no se pudieron hacer notar en las metas rivales, por lo que todo se mantiene igual.

Más atrás se encuentra Juninho de Pumas con siete goles luego de su tanto ante San Luis esta jornada 15, Kevin Castañeda de Tijuana también tiene siete dianas, después se encuentra Paulinho y Diber Cambindo con seis. Se espera que el cierre del torneo sea determinante para conocer al ganador.

Tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX tras la jornada 15

Así marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 al finalizar la jornada 14, donde La Hormiga y Joao Pedro tienen 12 goles cada uno, seguidos por Juninho y Kevin Castañeda quienes se metieron a la contienda con siete dianas.

Armando González | Chivas | 12 goles Joao Pedro | San Luis | 12 goles Juninho | Pumas | 7 goles Kevin Castañeda | Tijuana | 7 goles Paulinho | Toluca | 6 goles Diber Cambindo | León | 6 goles Óscar Estupiñán | Juárez | 6 goles José Paradela | Cruz Azul | 5 goles Salomón Rondón | Pachuca | 5 goles Robert Morales | Pumas | 5 goles Juan Brunetta | Tigres | 5 goles Gabriel Fernández | Cruz Azul | 5 goles Ismael Díaz | León | 5 goles Alfonso González | Atlas | 5 goles Ángel Correa | Tigres | 5 goles Javier Ruiz | Necaxa | 5 goles Tomás Badaloni | Necaxa | 5 goles Mateo Coronel | Querétaro | 5 goles Uros Durdevic | Monterrey | 5 goles Ezequiel Bullaude | Santos | 5 goles Lucas Di Yorio | Santos | 5 goles

¿Quién fue el último campeón de goleo mexicano de la Liga MX?

El antecedente más reciente muestra un cierre con igualdad en la cima. En el torneo Apertura 2025, tres jugadores compartieron el campeonato de goleo tras finalizar con la misma cantidad de anotaciones. Armando González, Joao Pedro y Paulinho concluyeron el certamen con 12 goles cada uno, lo que marcó un empate en la tabla de anotadores.

Este resultado reflejó una tendencia reciente en la Liga MX, donde la diferencia entre los máximos goleadores ha sido mínima. De cara al Clausura 2026, la cifra alcanzada en el torneo anterior se mantiene como referencia, aunque existe la posibilidad de que sea superada en las jornadas restantes.

¿Qué jugadores mexicanos han sido campeones de goleo? Lista

El título de goleo ha sido conseguido por un número limitado de futbolistas mexicanos a lo largo de la historia reciente del torneo. Con el campeonato obtenido por Armando González, la cifra de jugadores nacionales que han liderado la tabla de anotadores asciende a 13.

Entre los nombres que han logrado esta distinción se encuentran Uriel Antuna, Alan Pulido y Henry Martín, quienes han sido parte de distintas ediciones del torneo. Este grupo refleja la presencia de delanteros mexicanos en la disputa por el liderato ofensivo en los últimos años.

Apertura 2025 | Armando González | Guadalajara | 12 goles

Clausura 2024 | Uriel Antuna | Cruz Azul | 8 goles

Clausura 2023 | Henry Martín | América | 14 goles

Apertura 2019 | Alan Pulido | Guadalajara | 12 goles

Clausura 2011 | Ángel Reyna | América | 13 goles

Bicentenario 2010 | Javier Hernández | Guadalajara | 10 goles

Clausura 2007 | Omar Bravo | Guadalajara | 11 goles

Verano 2001 | Jared Borgetti | Santos | 13 goles

Invierno 2000 | Jared Borgetti | Santos | 17 goles

Verano 2000 | Everaldo Begines | León | 14 goles

Invierno 1999 | Jesús Olalde | UNAM | 15 goles

Invierno 1998 | Cuauhtémoc Blanco | América | 16 goles

Invierno 1997 | Luis García | Atlante | 12 goles

¿Quién es el favorito según la IA para ganar el título de goleo del Clausura 2026?

La Inteligencia Artificial suele basar sus predicciones en datos como rendimiento reciente, minutos jugados, rachas goleadoras y contexto del equipo. Con ese análisis, el principal favorito para ganar el título de goleo del Clausura 2026 apunta a ser Joao Pedro (Atlético de San Luis).

El delantero brasileño ha mantenido una producción constante frente al arco y, además, es el eje ofensivo de su equipo, lo que incrementa sus oportunidades de marcar jornada tras jornada. Su empate en la cima de la tabla de goleo y su regularidad lo colocan como el candidato más sólido. Sin embargo, la pelea no está definida. Armando ‘La Hormiga’ González (Chivas) se mantiene muy cerca en la carrera, con una racha positiva y un equipo que genera muchas ocasiones de gol. También otros atacantes como los referentes de clubes protagonistas podrían meterse en la disputa si encadenan buenos partidos.

En resumen, según el análisis de IA basado en tendencias y estadísticas actuales, Joao Pedro parte como favorito, pero la competencia sigue abierta en la recta final del torneo.