México superó a Brasil con un festival de goles en el duelo de leyendas

MEDIO TIEMPO

Las leyendas de la Selección Nacional de México lograron imponerse a Brasil por marcador de 3-2. Esto dentro del marco de un ambiente festivo en el Estadio Banorte para celebrar la competitividad y fraternidad entre ambas naciones futbolísticas.

Adriano y el Matador Hernández abrieron el marcador

El Coloso de Santa Úrsula fue testigo de una justa que derrochó talento en el partido entre las leyendas de la Selección Mexicana ante su contraparte de Brasil. Misma que no se guardó las emociones, pues tan solo al minuto 16, Adriano fue el encargado de abrir el marcador con un poderoso disparo para batir el arco de Oswaldo Sánchez.

A pesar de que la repetición indicó que el delantero brasileño parecía estar adelantado, el silbante optó por darlo por bueno. Sin embargo, tan solo 2 minutos después, Luis Hernández colgó el empate 1-1. El Matador logró desbordar por la banda izquierda para después lucirse con un globito por encima de Julio César.

Kaká y Oribe se unieron a la fiesta

Al minuto 29, la leyenda del AC Milan y también de la Canarinha, Kaká, venció por velocidad la marca de Ricardo Osorio y mandó a guardar la pelota con un trazo bien colocado desde su pierna derecha. A pesar del esfuerzo de Sánchez por atajar el disparo, el portero mexicano solo pudo ver como el balón abrazó las redes.

Para fortuna de la afición mexicana, los dirigidos por Miguel Herrera supieron reaccionar casi de manera instantánea. Pues en conjunto nacional logró provocar un tiro de esquina, mismo que fue aprovechado por Oribe Peralta.

Como si de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se tratase, el Cepillo se elevó para superar a la zaga defensiva de Jairzinho y anotar el 2-2 con un cabezazo imbatible.

Doblete del Cepillo

El propio Oribe Peralta fue el encargado de darle la ventaja a la Selección Nacional de México al firmar su doblete. Al 69’, el Cepillo se combinó con Cuauhtémoc Blanco para posteriormente superar a al guardameta brasileño Gomes con disparo elevado y poner el 3-2 definitivo en el electrónico.

La despedida de Ronaldinho

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más especiales del partido se dio al momento en el que Ronaldinho abandonó al cancha del Estadio Banorte. Pues tanto la afición mexicana como la brasileña le otorgaron una despedida digna de leyenda con aplausos y ovaciones a la par. Mismas que el “10” agradeció y devolvió el gesto de aprecio ante la afición.