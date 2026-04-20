Tragedia en ‘Sin senos sí hay paraíso’: ¿Quiénes son los tres muertos durante ataque en plena grabación?

EL HERALDO DE MÉXICO

A menos de un día del brutal ataque en plena grabación de la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se han filtrado nuevos detalles del caso, entre ellos quiénes son las víctimas mortales que formaban parte de la producción cuando ocurrió el lamentable incidente con un arma blanca a manos de un hombre, cuya identidad permanece como misterio.

Giovanni Cristancho, brigadier general de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo a medios locales la tarde noche del sábado 18 de abril de 2026 que el incidente ocurrió en la localidad de Santa Fe, cuando un sujeto, “sin mediar palabra” se dirigió al set para agredir a las personas con un arma punzocortante.

“En este momento lo estamos identificando, la persona no tenía ningún documento; estamos esperando poder en este momento tener la plena identidad; no tenía ningún documento, no se le encontró celular, no tenía nada en el cuerpo”, destacó.

Asimismo, reveló que más miembros de ‘Sin senos sí hay paraíso’ trataron de acercarse a ayudar, pero terminaron con heridas; la situación dejó a tres fallecidos, entre ellos el agresor. Aunque hasta esta mañana las identidades de las víctimas eran todo un misterio, en medios locales han comenzado a surgir nombres, edades, cargos y hasta fotos de las personas que ayer perdieron la vida.

Cabe destacar que hasta ahora los únicos sin identificar son el agresor, quien no contaba con identificación o documento alguno que ayudara a su identificación, así como una tercera persona que se encontraba en el lugar de los hechos y quien resultó herida, aunque las lesiones no lo pusieron en riesgo como a sus compañeros.

De acuerdo con medios locales como El Tiempo, las dos personas que perdieron la vida y que formaban parte de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ son Nicolás Francisco Perdomo Corrales de 18 años y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45. Sus fallecimientos en circunstancias tan lamentables despertaron la ola en redes de “Silencio en el Set” para pedir justicia y honrarlos.

¿Quién era Nicolás Francisco Perdomo Corrales de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Nicolás fue el primero en ser identificado gracias a que la actriz Carolina Gaitán compartió una foto suya en sus historias de Instagram para lamentar su fallecimiento en el brutal ataque de este fin de semana en el que escribió:

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento mi Nico hermoso”.

Reportes locales aseguran que el joven de tan solo 18 años trabajaba como productor de transporte en esta cuarta temporada de la serie, pero se desconocen más detalles al respecto.

¿Quién era Henry Alberto Benavides Cárdenas de ‘Sin senos sí hay paraíso’? Por su parte, Henry Alberto Benavides Cárdenas sería otra de las víctimas mortales durante un ataque en la grabación de la cuarta temporada de la serie, según reportan medios locales. Lo que se sabe sobre su identidad es muy escaso, a excepción de que tenía 45 años y que era conductor de un