Embajada y gobierno de Chihuahua deben explicar presencia de agentes de EU en operativo contra ‘narco’: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que se pedirá información tanto al gobierno de Estados Unidos como al de Chihuahua por la presencia en operativos en campo de dos agentes de seguridad estadunidenses para determinar si se violó la ley en la materia.

Esto, acentuó, debido a que la normativa enmarca que la presencia el territorio mexicano de elementos de las agencias de vecino del norte debe estar regulada, cumplir protocolos y debe ser autorizada por la Federación.

“La relación es federal, no es estatal. Ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se da a nivel estatal, así lo establece la Constitución”.

La mandataria fue interrogada respecto a si conocía las actividades que realizaban dos agentes de Washington, luego que trascendiera su presencia en el país por un accidente en el que ayer perdieron la vida junto a dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, cuando regresaban de un operativo para desmantelar narcolaboratorios.

“No estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua, (a cargo de Maru Campos) estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua. Independientemente de cualquier situación, lamentamos este accidente, tienen toda la solidaridad y apoyo del gobierno de México y estamos en contacto con embajada de Estados Unidos. Lo segundo, es que no tuvimos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en México”.

La jefa del Ejecutivo insistió en que se ha pedido “toda la información” tanto a la administración estatal como a la embajada de Estados Unidos, a fin de revisar si la ley en la materia fue violada por ese acuerdo a nivel de una entidad de la República.

“Es importante, no solamente, tenemos claro, lo hemos planteado así, que hay colaboración , hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra. Hay información que se brinda de ellos a nosotros y de nosotros a ellos, de inteligencia, se colabora en este marco. Agradecemos además el apoyo en este sentido en el marco de nuestra soberanía, con los cuatro principios que hemos establecido de integridad territorial de México”.

La mandataria federal insistió en que en cuanto su gobierno tenga la información, ésta se dará a conocer.

“Tienen que darnos la información la embajada y por supuesto hasta donde se pueda dar información se dará, sin afectar la seguridad de las personas y en el marco de las acciones de seguridad”.

Refirió que incluso ella misma, si tiene oportunidad, este mismo lunes pedirá cuentas al embajador estadunidense, Ronald Johnson, quien acudirá a la reunión que tiene esta mañana con el representante comercial de Estados Unidos.