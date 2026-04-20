Trasladan al penal de Tepexi al “bukanas” y seis presuntos cómplices

– Este operativo contempló el uso de un helicóptero y vehículos blindados de la Policía Estatal.

– El dispositivo se efectuó de manera segura, sin incidentes y con la supervisión de la CEDH.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Bajo un fuerte despliegue operativo, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el traslado de Roberto N., alias “El Bukanas”, hacia el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez.

Este dispositivo contempló el reforzamiento de la vigilancia mediante el uso de un helicóptero de la Policía Estatal, así como unidades blindadas terrestres, lo que permitió garantizar el control del operativo en todo momento.

Junto con Roberto N., alias “El Bukanas”, también fueron trasladados seis de sus cómplices: Saúl N., “El Fósil”; Efrén N., alias “El Marañón”, Juan Antonio N., alias “Charo”; Gerardo N., Juan Carlos N., y Favián N.

La coordinación interinstitucional permitió ejecutar esta acción de manera ordenada, segura, sin incidentes y con la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH).