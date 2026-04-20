Mundial 2026: claves para que las marcas capitalicen el evento más visto del mundo

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Con una audiencia global proyectada en más de 6.000 millones de personas, Ipsos identifica tendencias de consumo y oportunidades

El 75% de los varones de la Generación Z planea seguir el Mundial, consolidándose como el segmento más activo e influyendo en las estrategias de contenido

En Argentina, el 79% seguirá el torneo y el 87% espera otro título

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se proyecta como el evento de mayor alcance a nivel global, con una audiencia que podría superar los 6.000 millones de espectadores entretelevisión y plataformas digitales. El torneo vuelve a concentrar la atención mundial y abre una escenario clave para las marcas a lo largo de todo el año. Así lo indica la última edición de Ipsos Predictions 2026, basada en más de 23.600 encuestas en 30 países.

Con esta audiencia global proyectada y nuevas formas de consumo, el Mundial 2026 abre una oportunidad concreta para las marcas. La diferencia no pasa por cuánto se invierte, sino por la capacidad de leer el contexto cultural y construir mensajes relevantes a lo largo de toda la experiencia del fan. Las estrategias más efectivas combinan celebridades integradas de forma natural, presencia en toda la conversación y creatividad con foco en lo emocional.

En América Latina, el Mundial va mucho más allá del fútbol. El estudio identifica a los varones de la Generación Z como el segmento más activo, con un 75% de intención de visualización, lo que impacta directamente en cómo se piensan los contenidos. Las plataformas digitales, especialmente redes sociales como TikTok o Instagram, ganan protagonismo para los contenidos más técnicos y futboleros, mientras que audiencias más amplias —incluyendo familias y mujeres— responden mejor a narrativas vinculadas con la experiencia social del Mundial: la reunión, la comida, la celebración y el entretenimiento que rodea a cada partido.

En este escenario, la Selección Argentina emerge como un activo de peso regional. El 47% de los latinoamericanos cree que el equipo volverá a consagrarse campeón, una percepción que incluso alcanza al 25% de los brasileños. Este fenómeno posiciona al seleccionado como una “marca país” capaz de proyectar valores como éxito, resiliencia y liderazgo en toda la región, amplificando el potencial de las campañas de origen argentino.

“A nivel creativo, el análisis de los anuncios del Super Bowl 2026 realizado por Ipsos a través de su solución Creative Spark aporta tres aprendizajes clave para maximizar la efectividad publicitaria en eventos deportivos de gran escala. El primero es el uso estratégico de celebridades, donde su presencia debe estar integrada de forma auténtica en la historia de marca, evitando la sobreexposición sin propósito. El segundo es la construcción de una conversación 360°, entendiendo que las conexiones con las audiencias comienzan antes del partido, se potencian en tiempo real y continúan después en redes sociales. El tercero es el equilibrio entre tecnología y emociones; aunque la inteligencia artificial gana terreno, los consumidores siguen priorizando historias humanas que conecten con emociones más genuinas asociadas con el evento”, comenta Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina.

En Argentina, los datos reflejan un nivel de entusiasmo particularmente alto. El 79% de los consultados planea seguir el Mundial 2026 y el 87% considera que la selección volverá a ganar la Copa. Este clima de confianza ayuda a precisar el tono más efectivo para las marcas en el mercado local.

“‘Defender el título’ conecta más que ‘soñar con la copa’. Hoy, los mensajes con mayor potencial están vinculados con la grandeza, el legado y la celebración”, concluye Tanzariello.

Sobre Ipsos Argentina: Ipsos es una de las principales empresas de investigación de mercado en el mundo, dedicada a ofrecer una visión clara y precisa sobre las opiniones y comportamientos de la gente entendida como ciudadanos, consumidores, clientes, profesionales de la salud, pacientes y empleados. Con presencia global y una amplia gama de metodologías innovadoras, Ipsos ayuda a las empresas a tomar decisiones estratégicas informadas y a comprender mejor a sus audiencias, generando valor agregado a sus clientes en un mundo de cambio constante, big data, globalización acelerada, fragmentación y competencia.