¡ALERTA!: Anuncian tendido nocturno de carpeta en Periférico Ecológico

-Secretaría de Infraestructura iniciará trabajos sentido a VW, a la altura de Forjadores.

-Se exhorta a automovilistas a manejar con precaución.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial, iniciarán trabajos nocturnos de tendido de microcarpeta con Módulos de Pavimentación en los carriles centrales del Periférico Ecológico, a la altura de Bulevar Forjadores con sentido a Volkswagen, del 21 al 24 de abril, en un horario de 21:00 a 05:00 horas, informa el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, como parte de la estrategia que impulsa el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Estas acciones permitirán mayor adherencia en la superficie de rodamiento y condiciones más seguras para la circulación en zonas con desgaste correspondientes al cuerpo central de la vialidad. Se recomienda a las y los automovilistas salir con anticipación, utilizar como vía alterna la lateral del Periférico y conducir con precaución en los retornos, los cuales permanecerán abiertos.