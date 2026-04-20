Inicial y preescolar no tendrán clases mañana, informa la SEP

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, en reconocimiento a la labor y compromiso de las y los docentes de los niveles de inicial y preescolar se suspenderá el servicio en estas escuelas el martes 21 de abril del año en curso; mientras que, en el resto de los planteles (primaria, secundaria y bachilleratos) se mantendrán las clases de manera normal.

Las actividades escolares para las y los estudiantes de ambos niveles educativos se reanudarán el miércoles 22 de abril, en los horarios habituales.