Inicial y preescolar no tendrán clases mañana, informa la SEP

Desde Puebla
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, en reconocimiento a la labor y compromiso de las y los docentes de los niveles de inicial y preescolar se suspenderá el servicio en estas escuelas el martes 21 de abril del año en curso; mientras que, en el resto de los planteles (primaria, secundaria y bachilleratos) se mantendrán las clases de manera normal.
Las actividades escolares para las y los estudiantes de ambos niveles educativos se reanudarán el miércoles 22 de abril, en los horarios habituales.
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