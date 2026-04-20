Bloquean accesos a fraccionamiento en Coronango

Desde Puebla
Un grupo de personas bloqueó completamente los accesos a Misiones de San Francisco en Coronango, para exigir agua al presidente, Armando Aguirre.
Quejosos refieren no se van a mover, hasta que no se restablezca el suministro de agua potable en el fraccionamiento.
Al lugar llegó un delegado de Gobernación, a quien ignoraron y dijeron que no se van a retirar hasta no tener respuesta.
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