Blanca Cruz García, única poblana candidata al consejo general del INE

Jorge Barrientos

La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Blanca Cruz García, se mantiene en la contienda para ocupar una de las tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al ser la única aspirante poblana que avanzó a la penúltima etapa del proceso de selección.

El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados dio a conocer el listado de 50 perfiles considerados idóneos para el cargo, tras descartar a otros 50 aspirantes que también buscaban formar parte del máximo órgano electoral del país, conocido como la “Herradura de la Democracia”.

Dentro de este grupo, destaca la inclusión de Cruz García, quien continúa en el proceso rumbo a la integración de las tres quintetas de candidaturas, de las cuales serán designados los nuevos consejeros electorales.

En contraste, otros perfiles poblanos como el ex consejero electoral Arturo Baltazar Trujano y la ex magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Norma Angélica Sánchez Sandoval, quedaron fuera de la lista validada por el comité técnico.

De esta forma, la titular del IEE se posiciona como la única representante de Puebla que sigue en la competencia. Se prevé que este lunes se dé a conocer el listado definitivo de 15 finalistas, entre quienes la Cámara de Diputados elegirá a las tres nuevas consejerías del INE.

Cabe recordar que Blanca Cruz García superó previamente las etapas de evaluación de conocimientos y entrevistas, lo que permitió su clasificación como perfil idóneo.

En caso de ser designada como consejera del INE, el Congreso local deberá nombrar a una nueva persona al frente del Instituto Electoral del Estado, ya que el periodo de Cruz García como presidenta del organismo concluye hasta el año 2029.