Guerrero reporta 70.7% de ocupación hotelera previo a Tianguis Turístico

Excélsior

Guerrero registró este domingo una ocupación hotelera promedio de 70.7%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo estatal, en una jornada con alta afluencia de visitantes en sus principales destinos.

En Acapulco, la ocupación alcanzó 76.5%, con mayor concentración en la Zona Dorada, que reportó 96.4%. En la Bahía Histórica se ubicó en 78.0%, mientras que la zona Diamante registró 46.7%.

En otros destinos del estado, Ixtapa-Zihuatanejo reportó una ocupación de 67.4%, en tanto que Taxco llegó a 60.5%. Este último destino presentó un incremento de 28 puntos porcentuales respecto a periodos previos. Por su parte, La Unión alcanzó 45.1%.

Las cifras reflejan la actividad turística durante el fin de semana en distintas regiones de la entidad, en el contexto de la temporada vacacional.

Autoridades estatales señalaron que estos niveles de ocupación responden a la llegada de visitantes nacionales e internacionales, así como a la operación de la infraestructura hotelera en los destinos con mayor demanda.

Guerrero se prepara para la realización del Tianguis Turístico de México 2026, donde buscará posicionar su oferta ante representantes del sector a nivel nacional e internacional.