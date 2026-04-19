Estudiantes de Medicina BUAP, al Infomatrix México 2026

María Huerta

Owen Germán Díaz López, Miranda Guadalupe Perea Rodríguez y Frida Valeria Montero Cid, estudiantes de la Facultad de Medicina, representarán a la BUAP en la etapa nacional de Infomatrix 2026, del 27 al 30 de mayo en la Universidad de Ixtlahuaca, en el estado de México.

Los jóvenes consiguieron su acreditación en la fase estatal al obtener medalla de plata, en la categoría Divulgación Científica.



Su trabajo se llama “Giardiasis: cuando la infección frena el desarrollo infantil”, misma que concientiza a la población sobre una de las principales parasitosis en el país, indicó Owen Díaz López.

“Nosotros partimos de una revisión sistemática, recopilando artículos, revistas, y fuentes confiables, de las cuales simplificamos lo que fue la parte tanto el tema español e inglés, para que todo se pudiera comprender”, abundó.