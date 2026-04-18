Sheinbaum destaca unidad latinoamericana junto a líderes de Brasil, Colombia y Uruguay

Excelsior

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió una imagen junto con los presidentes de Brasil, Colombia y Uruguay, donde resaltó la unidad en América Latina.

“¡Viva América Latina!”, exclamó la Mandataria federal en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

La jefa del Ejecutivo se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

No existe crisis diplomática con España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe ni ha existido crisis diplomática con España, pese a las discrepancias históricas en torno a la Conquista de América. La mandataria mexicana realizó estas declaraciones durante su visita a Barcelona, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Las relaciones entre México y España se tensaron en 2019, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exigió a la Corona española una disculpa por la Conquista, reclamo que Sheinbaum ha mantenido en sus discursos.

Sin embargo, unas declaraciones recientes del rey Felipe VI, en marzo, en las que reconoció que hubo “muchos abusos” durante ese periodo, han contribuido a suavizar las asperezas entre ambos países.

Declaraciones de Sheinbaum

A su llegada a la reunión de líderes progresistas en Barcelona, Sheinbaum afirmó: “No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”.

En su intervención durante la cumbre, la presidenta mexicana recordó: “Vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas, porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan”.

También evocó el legado del general Lázaro Cárdenas, quien abrió las puertas de México a los republicanos españoles durante la Guerra Civil española (1936-1939).

Encuentro con Pedro Sánchez

Al finalizar la reunión, Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el que reiteró “lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la conquista”.

La mandataria destacó que ya ha habido acercamientos tanto por parte de Sánchez como del propio rey Felipe VI, y subrayó la necesidad de seguir dialogando en esos términos.

Por su parte, Sánchez celebró la “gran sintonía” compartida con Sheinbaum sobre cómo continuar estrechando los lazos culturales, económicos y sociales que unen a ambos países.