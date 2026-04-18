Vecinos de Huauchinango detuvieron a presunto ratero de autos

Desde Puebla
La noche de este viernes, vecinos de la colonia Chapultepec, en Huauchinango,
hicieron el trabajo de la policía municipal.
Detuvieron a presunto ladrón cuando intentaba robar una camioneta, había roto la ventanas del vehículo.
Los hechos ocurrieron en la misma colonia, gracias a la rápida reacción de los habitantes del lugar.
Si usted reconoce a esta persona o fue víctima de algún hecho delictivo, se le solicita acudir a las autoridades correspondientes o comunicarse de inmediato al 911.
You may also like
-
Estudiantes BUAP sobresalen en competencia internacional de tiro con arco
-
Trump insinúa que Cuba será su siguiente objetivo después de Irán; promete un “nuevo amanecer”
-
¡Toma precauciones! Calles cerradas y rutas alternas por el México vs Brasil en el Estadio Banorte
-
Un motociclista muerto en Amozoc y otro herido en Huauchinango
-
Dos presuntos narcomenudistas asesinados y otro herido tras ataque en Tehuacán