Vecinos de Huauchinango detuvieron a presunto ratero de autos

Desde Puebla

La noche de este viernes, vecinos de la colonia Chapultepec, en Huauchinango,

hicieron el trabajo de la policía municipal.

Detuvieron a presunto ladrón cuando intentaba robar una camioneta, había roto la ventanas del vehículo.

Los hechos ocurrieron en la misma colonia, gracias a la rápida reacción de los habitantes del lugar.

Si usted reconoce a esta persona o fue víctima de algún hecho delictivo, se le solicita acudir a las autoridades correspondientes o comunicarse de inmediato al 911.