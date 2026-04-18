Entidad

Ariadna Ayala inauguró torneo de natación en Atlixco

By Roberto Desachy / 18 abril, 2026

Desde Puebla

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, inauguró la 3era competencia interna de natación en la alberca Semiolímpica municipal.

Destacó la importancia de este espacio para el desarrollo de las y los atlixquenses.

You may also like

Categorías