Ariadna Ayala inauguró torneo de natación en Atlixco

Desde Puebla
Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, inauguró la 3era competencia interna de natación en la alberca Semiolímpica municipal.
Destacó la importancia de este espacio para el desarrollo de las y los atlixquenses.
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