Estudiantes BUAP sobresalen en competencia internacional de tiro con arco

Desde Puebla

Andrea Ximena Pérez Martínez y Fernando Castellanos Lara, atletas BUAP, destacaron en Las Vegas Shoot, competencia internacional de tiro con arco bajo techo celebrada en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos .

Fernando Castellanos Lara, estudiante de la licenciatura en Derecho conquistó la medalla de oro en la modalidad de Arco Recurvo Flight 3. Asimismo, recibió un reconocimiento especial por ser el mexicano con el ranking más alto de la división.

Andrea Ximena Pérez Martínez, alumna de licenciatura en Ciencias Políticas, ganó la presea de plata en Arco Recurvo Flight 11.

En su 60 edición, la competición reúne a más de 4 mil competidores de 70 países y es avalado por la Indoor Archery World Series.

“En mi vida deportiva, la BUAP me brinda apoyo por los equipos multidisciplinarios a los que tenemos acceso, ya sea el equipo de psicología, de nutrición, de la clínica deportiva, el gimnasio y los fisioterapeutas. Todos son un gran apoyo y gracias a ellos podemos dar este tipo de resultados.”

Andrea Ximena Pérez Martínez externó:

“La BUAP es lo más relevante de mi vida, me dio la oportunidad de ser deportista. La universidad está inmersa en todos los aspectos de mi día a día, tanto en el deporte, como en la academia. Me siento muy agradecido con la vida y la universidad.”

En su turno, Fernando Castellanos señaló que “fue un proceso largo, pero al final dimos resultados y la emoción de conocer otros arqueros de otros países, de estar representando a la UAP con orgullo, pues sin duda fue la mejor participación que he tenido en toda mi vida como atleta.

“El camino en general en Tiro con Arco comenzó hace alrededor de tres años cuando yo comencé a competir. A los ocho meses, nueve meses tuve mi primer Intramuros, que es el proceso donde sacan a los selectivos, a los representantes de la universidad.

“Entonces quedé ese año por primera vez como equipo selectivo y es mi tercer año representando a la UAP, Las Vegas Shot realmente creo que es una competencia que todos los arqueros quisieran estar, quisieran ir.

“Nosotros llevamos un proceso de planeación de hace un año más o menos entre conseguir lo necesario, el recurso, conseguir los apoyos aquí en la UAP. conseguir las visas, los boletos.

“Dsde muy niño supe que algún día quería practicar tiro con arco y la UAP me dio esa posibilidad.

“La amplia gama de deportes que tiene la universidad también me hizo considerarla como de mis principales opciones, entonces quedé en la universidad y pues fue darle para adelante con la carrera y ver cómo está en el equipo selectivo de tiro con arco.

“Al final de cuentas los deportes te hacen disciplinado y esa motivación se pasa a todos los otros aspectos de tu vida”.