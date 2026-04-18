Festival “Origen” en Puebla capital este fin de semana

– _Danza, música y teatro para celebrar el 495 aniversario de la ciudad de Puebla_

Desde Puebla

Este fin de semana se llevará a cabo el Festival Origen, en conmemoración del 495 aniversario de la fundación de Puebla.

El gobierno de la ciudad, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP), presenta una cartelera integrada por talento local..

El festival integra expresiones de danza, música y teatro en el corazón del Centro Histórico, con el propósito de honrar la historia, la identidad y el orgullo de la ciudad. Todas las actividades son gratuitas y están dirigidas a público de todas las edades.

La celebración inicia este sábado 18 de abril. A las 13:00 horas, el Zócalo será escenario del concierto “Puebla, Armonía Viva” con la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Artes de la BUAP, un homenaje a compositoras y compositores poblanos. A las 16:00 horas se presentará la obra de teatro “De la fundación a la batalla”, la cual abordará el papel de los barrios fundacionales en la construcción de la ciudad a lo largo del tiempo. Posteriormente, a las 18:00 horas, el montaje multidisciplinario “Bajo la Piel de Puebla” ofrecerá un recorrido por la memoria histórica de estos mismos barrios que dieron origen a la ciudad.

El domingo 19 de abril, la fiesta continúa desde las 10:00 horas con un concierto y coreografía masiva de danzón, acompañados por la Banda Sinfónica Municipal de Puebla. Al mediodía, niñas, niños y familias disfrutarán del espectáculo de danza, circo y música “Para peques y no tan peques”, especial por la Fundación de Puebla.

A partir de las 15:00 horas iniciará un recorrido monumental desde el Paseo Bravo y, a las 16:00 horas, más de dos mil danzantes se unirán en el Zócalo para interpretar “Qué chula es Puebla” de manera simultánea, en un cierre lleno de tradición y orgullo. La clausura será a las 17:30 horas con la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Artes de la BUAP en el Teatro de la Ciudad.