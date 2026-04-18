Trump insinúa que Cuba será su siguiente objetivo después de Irán; promete un “nuevo amanecer”

Excelsior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba”, en un mensaje dirigido tanto a la comunidad cubana en el exilio como al régimen de La Habana. Sus declaraciones se produjeron durante el evento conservador Turning Point USA, celebrado en Phoenix, Arizona.

En un discurso centrado en política exterior, Trump insinuó que la isla caribeña será el próximo objetivo de su administración tras los recientes conflictos militares en Medio Oriente. “Vamos a ayudarles con Cuba”, afirmó, sugiriendo que las fuerzas militares estadounidenses están preparadas para impulsar un cambio que, según él, se ha postergado por siete décadas.

El mandatario recalcó que el propósito es hacer justicia por los abusos cometidos contra los ciudadanos cubanos, muchos de los cuales se han visto obligados a emigrar hacia Estados Unidos.

Mensaje a la comunidad cubano-americana

Trump hizo una mención especial a la comunidad de Miami, destacando que los cubano-americanos fueron “tratados brutalmente” y que sus familias sufrieron asesinatos y maltratos bajo el sistema vigente en la isla.

La declaración no es aislada. A finales del mes pasado, Trump ya había adelantado que, una vez concluida la guerra en Irán, el siguiente movimiento en su agenda internacional sería Cuba. Esta postura ha sido respaldada por figuras clave de su gabinete, como el secretario de Estado Marco Rubio, de ascendencia cubana, quien insiste en que la única alternativa para apoyar al país caribeño es un cambio de régimen y de sistema de gobierno.

Miguel Díaz-Canel asegura que Cuba está lista para defenderse de EU

En medio de las declaraciones recientes del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible acción en la isla, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que el país está preparado para defenderse.

Durante una entrevista concedida al medio ruso RT, el jefe de Estado cubano aseguró que en Cuba existe “un pueblo dispuesto a combatir”, al referirse a un eventual escenario de confrontación con Estados Unidos.

Díaz-Canel subrayó que no le teme a Trump y advirtió que Cuba responderá ante cualquier intervención militar. “Estoy dispuesto a dar mi vida por la revolución”, expresó, reafirmando su compromiso con la continuidad del sistema político vigente en la isla.

Desde La Habana, el presidente destacó la cohesión interna como uno de los principales factores de resistencia frente a una posible agresión externa. Señaló que “millones de cubanos” estarían dispuestos a luchar “por salvar la revolución y por defender el suelo cubano”.

En ese sentido, Díaz-Canel insistió en que la isla mantiene su derecho a la soberanía y autodeterminación, rechazando lo que calificó como intentos de imponer órdenes desde el exterior.

El mandatario también ha denunciado que Estados Unidos intensifica el bloqueo energético, presionando a países para frenar el envío de petróleo hacia la isla. Cuba defiende su derecho a importar combustible en plena crisis eléctrica, lo que ha agudizado las dificultades económicas internas.