Aprueba Comisión del Congreso protocolos contra la violencia vicaria

– Avalan reformas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como exhortos en materia de educación financiera y fomento de nuevas masculinidades

Desde Puebla

En sesión de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, se aprobó el proyecto de dictamen por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de establecer el diseño e implementación de protocolos para la prevención, detección y atención de la violencia vicaria.

El proyecto de dictamen, elaborado con la iniciativa de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas tiene por objeto establecer dentro de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que las autoridades del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres deberá tomar en cuenta los modelos de prevención, investigación, atención, sanción y erradicación de la violencia establecidos en la misma, para el diseño, implementación y evaluación de protocolos de prevención, detección y atención de la violencia vicaria.

Además, dichos protocolos deberán aplicarse en los ámbitos judicial, educativo, de salud y de asistencia social, es decir, que se vinculen a estas áreas donde principalmente se presentan los casos de violencia y son atendidos.

De igual forma, se indica que en materia de violencia vicaria se deberán fomentar y establecer protocolos de actuación, prevención y atención y protección de niñas, niños y adolescentes, brindando atención integral especializada con enfoque de derechos humanos, interés superior de la niñez y de género, incorporando medidas de actuación inmediata cuando se identifique riesgo inminente para la integridad física o emocional de las víctimas en forma de manipulación, instrumentalización o daño derivado de conflictos interparentales, promoviendo la recuperación física, psicológica y la restitución de sus derechos

Al respecto, la diputada Xel Arianna Hernández García destacó la necesidad de contar con protocolos y mecanismos para garantizar que tanto las mujeres, como las y los menores, vivan una vida libre de violencia, así como fortalecer el compromiso de las autoridades para promover la igualdad de género.

En otro momento de la sesión, las diputadas aprobaron el proyecto de dictamen por virtud del cual se reforma el primer párrafo del artículo 2, la fracción XIII del artículo 4 y el primer párrafo del artículo 7 Ter de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, el cual se desprende de dos iniciativas presentadas por la diputada Azucena Rosas Tapia.

El proyecto de dictamen tiene por objeto incluir los conceptos de orientación y preferencia sexual, como características y razones que generan algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad. De igual forma, actualizar la denominación de la Secretaría de Mujeres del Estado de Puebla, de acuerdo a la legislación vigente.

Durante el análisis y discusión, las integrantes del órgano colegiado aprobaron algunas de las modificaciones propuestas por la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, para contemplar criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros organismos.

Por otra parte, las diputadas avalaron el proyecto de acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, ambas del Estado, implemente capacitaciones de educación financiera al interior de las Casas Carmen Serdán, para incentivar la independencia económica, fortalecer la autonomía y promover la igualdad de oportunidades en beneficio de las mujeres usuarias.

Sobre el tema, la diputada promovente del acuerdo, Ana Laura Gómez Ramírez, señaló que aún existen barreras que dificultan el acceso a oportunidades, lo que amplía las desigualdades económicas para las mujeres. En este sentido, dijo que es necesario promover la capacitación financiera, la administración del ahorro, planeación económica, servicios bancarios y desarrollo de proyectos productivos, para que fortalezcan su estabilidad económica.

Finalmente, la Comisión aprobó un proyecto de acuerdo elaborado con la propuesta del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de las Mujeres para que, en coordinación con los 217 municipios, y en el ámbito de su respectiva competencia, realicen campañas de difusión y capacitación para fomentar las nuevas masculinidades, promover la igualdad sustantiva y reducir la desigualdad entre géneros.

Durante la sesión estuvieron presentes las diputadas Xel Arianna Hernández García, Ana Laura Gómez Ramírez, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, Kathya Sánchez Rodríguez, Ana Lilia Tepole Armenta y Leonela Jazmín Martínez Ayala.