¡Toma precauciones! Calles cerradas y rutas alternas por el México vs Brasil en el Estadio Banorte

Excélsior

Autoridades capitalinas anunciaron un operativo vial especial para garantizar la seguridad durante el partido entre México y Brasil en el Estadio Banorte, lo que implicará cierres y restricciones de tránsito en varias zonas del sur de la Ciudad de México.

El encuentro, considerado uno de los más atractivos del calendario, reunirá a miles de aficionados en el recinto deportivo. Debido a la alta afluencia, se implementarán medidas para priorizar el tránsito peatonal y el acceso ordenado de los asistentes, lo que afectará de manera directa la circulación vehicular en avenidas principales y calles aledañas.

Calles cerradas

Las autoridades confirmaron que habrá restricciones vehiculares en puntos clave alrededor del estadio, principalmente en:

Calzada de Tlalpan

Periférico

Calzada Acoxpa

También se prevén cortes en accesos que conectan con Renato Leduc y zonas cercanas al CETRAM Huipulco, donde se concentrará gran parte de los aficionados que llegarán en transporte público.

Rutas peatonales seguras

El operativo contempla la habilitación de siete rutas peatonales seguras, que conectarán distintos puntos del sur de la ciudad con el Estadio Banorte. Entre ellas destacan accesos desde:

Parque Cantera

Santa Úrsula

Periférico

Calzada de Tlalpan

Paseo Acoxpa

Avenida Estadio Azteca

Estas rutas buscan evitar aglomeraciones y garantizar el desplazamiento seguro de los asistentes.

Alternativas viales

Para quienes circulen en automóvil, se recomienda evitar la zona y considerar rutas alternas como:

Viaducto Tlalpan

Boulevard Gran Sur

Avenida Santa Úrsula

Avenida Santa Tomás

Anillo Periférico

Avenida División del Norte

Avenida Insurgentes

Canal de Miramontes

Miguel Ángel de Quevedo

Circuito Interior

Transporte especial

Además de los cierres, se habilitará un servicio de transporte especial operado por unidades del Servicio de Transportes Eléctricos y RTP, con salidas desde puntos estratégicos como:

Bellas Artes

Tasqueña

Perisur

Metro Universidad

Auditorio

Santa Fe

El costo del viaje será de 22.50 pesos, pagado mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, lo que representa una alternativa accesible para quienes buscan evitar complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar tiempos de traslado, planear rutas alternas y mantenerse atentos a las indicaciones de los cuerpos de seguridad y tránsito.