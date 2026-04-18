Tonantzin Fernández fortalece el futuro de la juventud a través del emprendimiento

Arlette Hernandez

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las y los jóvenes del municipio, se llevó a cabo el evento Emprende Juventud Poblana, organizado por Impact Hub y promovido por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández.

En este marco, decenas de jóvenes se inscribieron para presentar sus proyectos de emprendimiento, los cuales pasarán por un proceso de incubación de cinco meses. Posteriormente, mediante un proceso de selección, los mejores proyectos serán apoyados con recursos económicos otorgados por la administración municipal.

Las y los organizadores agradecieron a la presidenta municipal por las facilidades brindadas para realizar el evento en el Teatro Ciudad Sagrada, así como por el respaldo económico destinado a esta iniciativa, reafirmando el compromiso de impulsar a la juventud hacia su desarrollo y autonomía financiera.

Al respecto, Tonantzin Fernández destacó que apoyar el progreso de las y los jóvenes es una prioridad para los gobiernos de transformación. Asimismo, señaló que, además de este programa, existen diversos apoyos y becas de los distintos órdenes de gobierno que contribuyen a fortalecer la formación académica en todos los niveles.

Finalmente, expresó sus mejores deseos de éxito a las y los participantes, reiterando que encabeza una administración de puertas abiertas, aliada de las causas que buscan el bienestar social, y comprometida con seguir impulsando oportunidades para la juventud.

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